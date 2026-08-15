Equipo Europeo Lanza Oferta por la 'Hormiga' González

Parece que la cantidad de jugadores mexicanos en Europa podría aumentar muy pronto, pues uno de los jugadores más prometedores del balompié nacional ya tendría una oferta para dar el salto al futbol del Viejo Continente. Se trata de Armando 'Hormiga' González, delantero de apenas 23 años de edad que pertenece a las Chivas y que ya ha salido campeón goleador de la Liga MX.

La 'Hormiga' González fue también parte de la Selección Mexicana que asistió al Mundial 2026, en el que incluso tuvo algunos minutos. Ahora, parece que el futuro del atacante podría estar en Europa, ya que se ha reportado que un club ya puso la primera oferta formal sobre la mesa para llevarse al futbolista formado en las inferiores del Rebaño Sagrado.

Olympiacos quiere a la 'Hormiga' González

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el Olympiacos de Grecia ha tenido en la mira a Armando González desde hace tiempo y ahora han lanzado su primera oferta por él. La información detalla que la 'Hormiga' tiene una cláusula de 15 millones de dólares para salir de Chivas, aunque se espera que el equipo rojiblanco esté dispuesto a negociar la posible salida de su canterano, una vez que se analice la primera oferta.

González lleva 69 partidos con Chivas, en los que ha logrado marcar 29 goles y 4 asistencias.