Deportes

Equipo Europeo Lanza Oferta por la 'Hormiga' González

Armando 'Hormiga' González podría abandonar el futbol mexicano y emigrar al Viejo Continente, pues Chivas ya habría recibido una oferta por el delantero mexicano

Armando González con la camiseta de Chivas en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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