Encuentran Cuerpo de Hombre a Orillas de Carretera Torreón-San Pedro

La mañana de este sábado se registró una intensa movilización de autoridades municipales y estatales luego del reporte del hallazgo de un hombre sin vida a un costado de la carretera Torreón-San Pedro.

El reporte ingresó alrededor de las 8:00 horas, indicando la presencia de un cuerpo de aproximadamente 50 años de edad, a la altura del ejido Nuevo Jaboncillo.

Al lugar acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Delegación Laguna II para realizar las primeras indagatorias.

De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo fue localizado boca arriba dentro de un predio utilizado como depósito de escombro y basura. Además, presentaba signos de putrefacción.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones y los procedimientos correspondientes para establecer su identidad y determinar las causas de su muerte.