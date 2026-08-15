Seguridad

Encuentran Cuerpo de Hombre a Orillas de Carretera Torreón-San Pedro

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en un predio ubicado a las orillas de la carretera Torreón-San Pedro.

Encuentran Cuerpo de Hombre a Orillas de Carretera Torreón-San PedroAutoridades se movilizaron tras el hallazgo de un cuerpo en la carretera Torreón-San Pedro. Foto: N+

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