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Haaland y Noruega Sufren en la Nations League; Llevan Dos Derrotas

El delantero no ha logrado ayudar a su selección en el arranque de la Nations League, a pesar de que lleva tres goles anotados

Erling Haaland y Martin Odegaard durante un partido con la selección de NoruegaErling Haaland y Martin Odegaard durante un partido con la selección de Noruega | Foto: Reuters

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