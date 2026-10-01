Haaland y Noruega Sufren en la Nations League; Llevan Dos Derrotas

Erling Haaland no ha dejado de anotar goles y luego de liderar a su selección a una histórica participación en la pasada Copa del Mundo, el atacante vive un momento complicado a nivel colectivo con la escuadra nacional de Noruega. A pesar de que en la presente Fecha FIFA lleva tres anotaciones, el Androide y su equipo registran dos derrotas en tres partidos en la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Este jueves, Noruega visitó a Gales para la Jornada 3 del certamen y, pese a comenzar ganando al minuto 11, perdió por marcador de 2-1. Los goles del conjunto galés fueron obra de Daniel James y Neco Williams, quienes lideraron el triunfo en el estadio de Cardiff. Con esta nueva derrota, Noruega se quedó con 3 puntos y es tercera en el Grupo D que comparte con Dinamarca y Portugal.

Erling Haaland, que ha tenido actividad durante todos los partidos de la presente Fecha FIFA, tendrá una oportunidad más antes de regresar con el Manchester City para reencaminar el buen paso de su selección. Sin embargo, no será una tarea sencilla ya que el combinado nórdico se medirá a Portugal en el Estadio Do Dragao de Porto. Además, la escuadra portuguesa marcha con paso perfecto en lo que va del torneo y ya derrotó a Noruega hace unos días.

¿El futuro de Haaland está lejos del Manchester City?

Una vez que termine la Fecha FIFA, Erling Haaland volverá con su club el Manchester City, el cual atraviesa una situación sumamente compleja. Recientemente una comisión independiente encontró culpable al equipo de "todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas", así como de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación de la liga inglesa, de acuerdo con un comunicado oficial.

La directiva citizen, por su parte, aseguró que el club ahora recurrirá a todas las vías legales a su alcance para apelar la decisión.

Sin embargo, parece que este caso podría tener consecuencias importantes para la institución que ha dominado la más reciente época del futbol inglés, pues reportes en la prensa europea aseguran que clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona siguen de cerca la situación de Haaland, quien actualmente es uno de los jugadores más caros del mundo, con un valor de mercado que oscila los 220 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

Otros clubes como el Arsenal también estarían interesados en caso de que la situación que rodea al Manchester City derive en un castigo que ponga en riesgo la continuidad del delantero noruego con el club.