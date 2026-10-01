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Suiza Retira su Apoyo a Infantino para las Votaciones de la FIFA

El presidente del organismo será candidato para las elecciones presidenciales de la FIFA en 2027

Gianni Infantino, presidente de la FIFAGianni Infantino, presidente de la FIFA | Foto: Reuters

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