Suiza Retira su Apoyo a Infantino para las Votaciones de la FIFA

La polémica que rodea a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no se detiene. Luego de que propusiera un programa llamado FIFA Forward Enterprise (FFE), en el que se planeaba vender alrededor del 20% de los activos relacionados con sus torneos oficiales incluyendo la Copa del Mundo, diversos organismos criticaron al mandamás del organismo que rige al futbol en el mundo y su reelección podría estar en riesgo.

Varias federaciones han retirado públicamente su apoyo a Infantino durante los últimos meses y ahora se suma una más: Suiza, nación de la cual el presidente de la FIFA es ciudadano. La Federación Suiza de Futbol confirmó que ha retirado su apoyo a Gianni Infantino en su carrera a la reelección como presidente de la FIFA, tras recientes polémicas que, en opinión de la federación, ponen en cuestión la transparencia del organismo, según anunció este jueves la entidad.

A pesar de que el pasado mes de junio la Federación Suiza de Futbol expresó su apoyo a Infantino, recientes acontecimientos como el ‘caso Balogun’ en pleno Mundial 2026 —cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió haber llamado al dirigente de la FIFA para pedir que se revirtiera la suspensión al futbolista Folarin Balogun—, o los intentos del presidente de la FIFA de explotar comercialmente los derechos de las competiciones, han llevado a la federación a hacer lo que llamaron una "reevaluación exhaustiva".

De acuerdo con el comunicado del organismo que rige el futbol en Suiza, estos sucesos "plantean interrogantes fundamentales sobre el liderazgo, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones en la FIFA. Esto concierne particularmente a la claridad del reglamento y la integridad competitiva en el caso Balogun, así como a la integración institucional y la rendición de cuentas en relación con FIFA Forward Enterprise", se lee en el comunicado oficial.

Por su parte y al respecto de este tema, el presidente de la Federación Suiza de Futbol, Peter Knäbel, aseguró que el organismo que él preside "espera los más altos estándares de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional por parte de la dirección de la FIFA". En ese sentido, el directivo explicó que si bien las medidas anunciadas por la FIFA en su carta del 21 de septiembre son una señal importante y pueden contribuir a mejoras, "quedan sin respuesta preguntas clave sobre los antecedentes, las responsabilidades y los procesos de toma de decisiones". "Dado que estas preguntas no se han abordado de manera convincente, no podemos justificar nuestro apoyo a la candidatura de Gianni Infantino", concluyó en su mensaje.

A pesar de esto, la federación suiza recalcó que esta decisión no supone un abandono de la cooperación constructiva dentro de la FIFA y la comunidad futbolística internacional. "Como federación del país donde tienen su sede la FIFA y la UEFA, la Federación Suiza de Futbol es consciente de su especial responsabilidad y seguirá abogando por la transparencia, estructuras creíbles y fiables, procesos de toma de decisiones basados en normas y el fortalecimiento de un sistema futbolístico internacional unido y ético", finaliza el comunicado.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de la FIFA?

En abril de este año, meses antes de que se desatara toda la polémica en torno a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA hizo pública su intención de presentarse como candidato para las elecciones presidenciales de 2027. "Quiero decirles primero a ustedes, a las 211 federaciones miembro de la FIFA, que me presentaré como candidato para las elecciones presidenciales de la FIFA el año que viene. Les doy las gracias por su apoyo en los últimos años y en el día de hoy, por su trabajo, sus avances, su amor por el deporte, su compromiso y su pasión", fueron sus palabras durante el 76° Congreso de la FIFA.

Las elecciones en las que se elegirá al próximo presidente de la FIFA, se llevarán a cabo el 18 de marzo de 2027 en Marruecos, país que será sede del 77° Congreso de la FIFA.