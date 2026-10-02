Confirman que Clases Serán en Línea por Pronóstico de Lluvias en Nuevo León

La Secretaría de Educación Pública en Nuevo León informó que este viernes 2 de octubre las clases de educación básica se llevarán a cabo de manera virtual, debido al pronóstico de lluvias en la entidad. La medida fue tomada como prevención para evitar riesgos entre estudiantes, maestros y demás integrantes de la comunidad escolar.

Esta medida aplica para los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares. Los alumnos deberán tomar sus clases desde casa a través de las plataformas y medios digitales que utilicen sus maestros.

La medida también contempla a las Escuelas Normales, así como a las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León. De esta forma, las actividades escolares se realizarán de manera virtual durante este viernes.

Los directores, directoras, docentes y personal de apoyo podrán acudir a los planteles para revisar las condiciones de las instalaciones. Esto podrá hacerse siempre y cuando que las condiciones de los caminos y traslados permitan realizar el recorrido sin poner en riesgo su seguridad.

La Secretaría de Educación pidió a la comunidad escolar y a la población en general mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil del estado de Nuevo León y a las alertas que sean emitidas. Las autoridades señalaron que estas recomendaciones deberán tomarse en cuenta ante las condiciones de lluvia previstas para este viernes 2 de octubre.