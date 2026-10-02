Educación

Confirman que Clases Serán en Línea por Pronóstico de Lluvias en Nuevo León

Debido a que se registrarán fuertes precipitaciones en el Area Metropolitana, la SEP tomó esta decisión

Escuela solaLa clases serán a través de los espacios virtuales. Foto: N+

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