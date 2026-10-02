Internacional

Buscan a Mexicana Desaparecida Tras Accidente de la Ambulancia Aérea que la Transportaba

El helicóptero médico se accidentó frente a la isla Santa Catalina, en California

La ambulancia aérea era propiedad de una empresa especializada que tiene su sede en Sacramento, California.La ambulancia aérea era propiedad de una empresa especializada que tiene su sede en Sacramento, California. Foto: REACH Air Medical Services

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+