Buscan a Mexicana Desaparecida Tras Accidente de la Ambulancia Aérea que la Transportaba

Una paciente mexicana que era atendida por una reacción alérgica se encuentra desaparecida luego de que la ambulancia aérea que la transportaba se fue a pique frente a la isla Santa Catalina, en California. Así lo informaron medios locales.

En el accidente del helicóptero médico, que sucedió la noche del miércoles, murieron dos personas y otras dos resultaron heridas. La aeronave de la compañía REACH Air Medical Services se estrelló poco después de despegar frente a la costa de Los Ángeles.

De inmediato la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles atendieron la emergencia y empezaron la búsqueda de la mexicana, que fue identificada por su familia como Catalina Hernández, de 45 años de edad.

Catalina Hernández era trasladada de emergencia hacia un hospital después de haber ingerido camarones y sufrir una reacción alérgica. También se dio a conocer que uno de los lesionados en el accidente aéreo es uno de los hijos de la mexicana.

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La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, indicó en una publicación en X que le informaron que el helicóptero se estrelló poco después de despegar de la isla Catalina.

En conferencia de prensa, los bomberos de Los Ángeles confirmaron que la aeronave fue localizada a unos 66 metros de profundidad frente a la isla Santa Catalina.

Del mismo modo reportaron que dos de las víctimas mortales eran el piloto y un enfermero cuyos nombres no han sido dados a conocer.

Los bomberos indicaron que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigará el accidente.

Hay que mencionar que es el segundo accidente de un helicóptero en menos de 15 días en Los Ángeles, ya que el pasado 15 de septiembre se estrelló una aeronave de un canal de noticias mientras hacía una cobertura en el barrio de Chatsworth. En ese percance fallecieron tres personas, entre ellas una periodista y el piloto.

Con información de EFE