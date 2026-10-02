Joven Empleado es Herido Durante Asalto a un Negocio de Snack en Guadalupe, NL

Un joven empleado resultó herido de bala durante un asalto a un negocio de venta de snacks ubicado en el cruce de las calles Leopoldo II y Los Reyes, en la colonia Camino Real, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La persona lesionada señaló que la agresión ocurrió cuando dos hombres armados ingresaron al negocio. Uno de los responsables presuntamente intentó despojar al joven de una esclava, por lo que comenzaron a forcejear. Durante esta discusión, el supuesto delincuente disparó el arma que portaba, generándole una herida al empleado en una de sus orejas.

Tras escuchar el impacto de bala, los clientes que se encontraban en este sitio de inmediato salieron corriendo para esconderse detrás de los autos que se encontraban estacionados en este punto. Los presuntos delincuentes huyeron del sitio tras agredir al joven empleado.

Fueron los mismos compañeros de la persona herida quienes pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes. A este punto llegaron elementos de la policía municipal y paramédicos, quienes de inmediato le brindaron atención médica al joven herido, quien solo tuvo heridas menores.

Horas más tarde de que ocurrieran esto hechos, elementos de la Policía de Guadalupe revelaron un video del momento en ocurrió este asalto, además de confirmar que ya hay una persona detenida. Se espera que sea en las próximas horas que se revelen más detalles.