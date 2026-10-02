Seguridad

Joven Empleado es Herido Durante Asalto a un Negocio de Snack en Guadalupe, NL

Fue en la colonia Camino Real donde autoridades atendieron el reporte de un supuesto atraco

SnackAutoridades resguardaron el snack tras el asalto. Foto: N+

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