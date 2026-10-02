Seguridad

Detienen en Playa del Carmen a Gabriel ‘N’, Canadiense con Orden de Extradición por Homicidio

En el operativo participaron elementos de Marina, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en colaboración con la Interpol

Detienen a Gabriel ‘N’ en Quintana RooDetienen a Gabriel ‘N’ en Playa del Carmen. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo
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