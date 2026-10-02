Detienen en Playa del Carmen a Gabriel ‘N’, Canadiense con Orden de Extradición por Homicidio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo dio a conocer que detuvo a Gabriel “N”, canadiense que cuenta con una orden de extradición por homicidio.

La detención ocurrió en la calle 28 Norte del municipio de Playa del Carmen. En el operativo colaboraron elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con la Interpol.

En las imágenes publicadas por Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo se aprecia a Gabriel ‘N’ momentos antes de subir a un avión de las autoridades mexicanas. El sujeto habría sido extraditado ya hacia Canadá.