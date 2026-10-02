Sentencian a Exnotario Público de Fortín, José 'N', por Fraude en Veracruz

Las autoridades dictaron una sentencia de 14 años y seis meses de prisión contra José 'N', exnotario público de Fortín de las Flores, por su responsabilidad en los delitos de fraude genérico, fraude específico, fraccionamiento indebido, compraventa indebida y contra la fe pública.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó a través de un comunicado que los hechos ocurrieron en Atzacan, municipio localizado en la zona centro del estado de Veracruz, donde José 'N' habría participado en la venta de lotes sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes.

Además, se informó que el hoy sentenciado se dedicaba a ofrecer a las víctimas la escrituración de dichos terrenos, sin contar con la documentación necesaria para realizar este tipo de procedimientos.