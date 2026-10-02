Seguridad

Sentencian a Exnotario Público de Fortín, José 'N', por Fraude en Veracruz

Por múltiples delitos una persona deberá cumplir una pena de 14 años y seis meses de prisión por múltiples delitos ocurridos en la zona centro del estado de Veracruz

Sentencian a Exnotario Público de Fortín, José 'N', por Fraude en AtzacanEl sentenciado vendía lotes sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes. Foto: FGE

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Exnotario de Fortín, José 'N', condenado a 14 años por fraude en Atzacan. Vendía terrenos sin permisos.

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