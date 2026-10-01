Dan 100 Años de Prisión a Hombre por Homicidio en Motel en Guadalupe, NL

Un hombre fue condenado a 100 años y 10 meses de prisión por su participación en varios homicidios ocurridos en distintos puntos del municipio de Juárez, Nuevo León, entre abril y mayo de 2024. Uno de los hechos ocurrió al interior de un motel ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos, donde una persona fue atacada con un arma de fuego.

El hombre fue identificado como Carlos 'N', quien recibió una sentencia de 100 años y 10 meses de prisión. Además, Brayan Yahir 'N' fue condenado a 50 años y 10 meses, mientras que Brayan 'N' recibió una pena de 25 años y 10 meses. Los tres fueron sentenciados por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y delitos contra la salud, además de que deberán permanecer internados en un Centro de Reinserción Social Estatal y pagar la reparación del daño.

En abril de 2024, Carlos 'N' llegó junto con otras personas a un motel ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos, en Juárez, Nuevo León. El hombre ingresó a una habitación donde disparó contra una persona, quien resultó con lesiones graves y posteriormente murió mientras recibía atención médica en un hospital local.

Ese mismo mes, Carlos 'N' y Brayan Yahir 'N' llegaron a un domicilio de la colonia Lomas de Santa Mónica, en Juárez, Nuevo León, junto con otra persona. Ambos bajaron de un vehículo con armas de fuego, entraron por la fuerza a la vivienda y dispararon contra dos personas, quienes murieron en el lugar a causa de las heridas.

En mayo de 2024, Carlos 'N' y Brayan 'N' llegaron a un domicilio de la colonia Villas de San Francisco, en Juárez, donde se encontraban dos personas. Carlos disparó contra ambos, mientras Brayan grabó el ataque con un teléfono. Una de las víctimas murió en el lugar a causa de las heridas, mientras que la otra sobrevivió.

Tras estos hechos, Carlos 'N', Brayan 'N' y Brayan Yahir 'N' fueron detenidos en mayo de 2024 en distintos puntos de Juárez y Guadalupe. Los tres fueron encontrados con narcóticos y objetos relacionados con la venta de drogas, por lo que también fueron acusados por delitos contra la salud.

DAGM