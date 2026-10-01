Homicidios

Dan 100 Años de Prisión a Hombre por Homicidio en Motel en Guadalupe, NL

Durante esta sentencia también fueron juzgados dos cómplices más por diversos delitos cometidos en 2024

Sentenciados por homicidiosLos tres sujetos permanecerán internados en una prisión. Foto: FGJNL

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