Hallan a Hombre de la Tercera Edad Muerto en Canal de Agua de la Mixteca Poblana

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida al interior de un canal de riego ubicado en inmediaciones de la comunidad de Lagunillas, perteneciente al municipio poblano de Chietla.

Pobladores de la colonia Emiliano Zapata alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en un canal de riego utilizado para el campo Tepatola, ubicado entre las calles Blanca y Ricardo Flores Magón.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad corroboraron la presencia del cuerpo, identificado como Pedro ‘N’, de 68 años de edad, por lo que acordonaron la zona y solicitaron la intervención de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudió al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro, donde se realizará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, horas antes algunas personas habrían visto al hombre en aparente estado inconveniente. Asimismo, de forma preliminar, se indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

Cabe señalar que los elementos de la FGE Puebla serán los encargados de determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, y entregar el cuerpo a sus familiares.

Con información de N+

GMAZ