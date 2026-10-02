Seguridad

Hallan a Hombre de la Tercera Edad Muerto en Canal de Agua de la Mixteca Poblana

De acuerdo con los primeros reportes Pedro 'N' de 68 años fue encontrado en la comunidad de Lagunillas perteneciente al municipio de Chietla

Hallazgo Pedro N Hombre Tercera Edad Muerto Canal Agua Lagunillas Chietla Mixteca PueblaPedro 'N' de 68 años fue localizado en la comunidad de Lagunillas del municipio de Chietla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Encuentran a un hombre de 68 años muerto en un canal de riego en Chietla. Autoridades investigan las causas del fallecimiento. Más detalles aquí.

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