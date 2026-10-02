Suspenden Clases Presenciales en la Preparatoria Lázaro Cárdenas en Tijuana, BC

La Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas” anunció la suspensión de actividades presenciales como medida de prevención para resguardar a la comunidad escolar ante la ola de altas temperaturas pronosticadas en la región.

La suspensión para este viernes 2 de octubre de 2026 abarca tanto las clases presenciales como las actividades deportivas y culturales programadas dentro del plantel, las cuales se impartirán en modalidad a distancia.

Directivos de la institución hicieron un llamado a las y los alumnos a mantenerse pendientes de los canales institucionales de comunicación. Asimismo, la administración del plantel enfatizó que esta determinación busca salvaguardar la integridad y el bienestar de los estudiantes y del personal ante el calor extremo.

JMR