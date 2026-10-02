Educación

Suspenden Clases Presenciales en la Preparatoria Lázaro Cárdenas en Tijuana, BC

Debido a las altas temperaturas pasarán las actividades a la modalidad a distancia

Suspenden Clases Presenciales en la Preparatoria Lázaro Cárdenas En Tijuana, BCSuspenden Clases Presenciales en la Preparatoria Lázaro Cárdenas En Tijuana, BC | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+