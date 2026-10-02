Educación

Alumno Agrede con Navaja a Compañero en Escuela Primaria de Chiapas

El menor de edad agredido fue trasladado por sus padres a un hospital para recibir atención médica

Los padres de un niño de primer grado aseguraron que fue agredido por un compañero de sextoFoto: Reportero Chiapaneco
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