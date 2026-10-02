Alumno Agrede con Navaja a Compañero en Escuela Primaria de Chiapas

Un nuevo caso de agresión al interior de una escuela es investigado por las autoridades, esta vez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un menor presuntamente atacó con arma blanca a un compañero de primer año de primaria.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves cuando los padres de la víctima, de 6 años de edad, acudieron a las instalaciones de la Escuela Primaria “Mario Castellanos Molina” para denunciar lo ocurrido. Según los familiares, el pequeño presentó varias heridas en las piernas; además, fue “amenazado de muerte”.

Asimismo, refirieron que el personal educativo no les hizo caso y pidieron que los sacaran de las instalaciones. Por esta razón, se realizó una concentración de personas al exterior de la escuela ubicada en la colonia Morelos.

La Dirección de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas informó que integrantes de la corporación acudieron a la zona luego de un reporte del C5 Escudo Pakal sobre un grupo de personas en inmediaciones de la escuela.

“Los elementos se entrevistaron con la madre de un menor de seis años, quien manifestó que, el día anterior, su hijo habría resultado lesionado al interior del plantel educativo, señalando como presuntos responsables a dos alumnos”, afirmó en un comunicado.

En tanto, la mamá del menor afectado refirió que llevó a su hijo a un hospital para recibir atención médica y posteriormente acudió ante la Fiscalía de Distrito Altos para presentar la denuncia correspondiente.

“Ante la presencia de familiares en el lugar, elementos municipales realizaron las verificaciones pertinentes con el Ministerio Público responsable del caso”, señaló la Policía Municipal.

El caso de agresión ya está en manos de la Fiscalía, quienes realizan las diligencias periciales; después “se orientó a los familiares a seguir las indicaciones de la autoridad ministerial y retirarse del sitio”.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) se han pronunciado al respecto; se desconoce el estado de salud del menor agredido.

EPP