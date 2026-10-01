Educación

Suspenden Clases en 173 Municipios de Puebla por Pronóstico de Lluvias Fuertes

La medida aplicará en todos los niveles educativos de las sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán y la Mixteca

Protección Civil recomienda otorgar el servicio educativo a distancia.Protección Civil recomienda otorgar el servicio educativo a distancia. Foto: PC Estatal

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Clases suspendidas en 173 municipios de Puebla este 2 de octubre por mal clima. La SEP ofrece educación a distancia. Infórmate de la lista de municipios.

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