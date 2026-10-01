Educación

¿Hay Clases Mañana 2 de Octubre 2026? Esto Se Sabe de la Posible Suspensión

Debido a las lluvias, algunos estados han decidido suspender las clases para proteger a los estudiantes de todos los niveles

Checa si Hay Clases Mañana 2 de Octubre 2026Esta semana se suspendieron las clases en diferentes estados. Foto: Cuartoscuro
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