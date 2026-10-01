¿Hay Clases Mañana 2 de Octubre 2026? Esto Se Sabe de la Posible Suspensión

Llega el primer viernes del mes y debido a que esta semana hubo suspensión de actividades escolares varios días, acá te decimos si hay clases mañana 2 de octubre de 2026, para que sepas si debes llevar a tus hijos a la escuela.

A causa del paso de los huracanes Polo y Rachel, algunos estados como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua decidieron cerrar los planteles educativos de todos los niveles en diferentes fechas esta semana para proteger a los alumnos por las fuertes lluvias, vientos e inundaciones.

Por ello, algunos estudiantes y padres de familia tienen la duda de si habrá clases este viernes 2 de octubre, además de que es una fecha importante para la comunidad estudiantil, pues se conmemora la matanza ocurrida en 1968.

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¿Dónde no hubo clases el 1 de octubre?

Este jueves, las actividades escolares se suspendieron en todos los niveles educativos en el municipio de Los Cabos en Baja California Sur debido a las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Rachel.

Por este motivo, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur solicitó a los padres de familia y estudiantes mantenerse pendientes de la información oficial para saber si continuará la suspensión.

¿Hay clases el 2 de octubre 2026?

Los calendarios escolares de la SEP, la UNAM, el IPN, el Conalep y el Colegio de Bachilleres no contemplan la suspensión de actividades escolares, es decir que este viernes 2 de octubre sí hay clases en la mayoría de los planteles educativos en México.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur podría anunciar el cierre de escuelas debido a las afectaciones por el paso del huracán Rachel, pero hasta el momento no se ha determinado si se volverá a aplicar esta medida.

Por otra parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que durante la tarde de este jueves informará si se suspenden las clases para mañana viernes 2 de octubre debido al pronóstico de lluvias torrenciales.

¿Quiénes no tienen clases el 2 de octubre?

En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM no hay clases, debido a que los estudiantes están realizando un paro de actividades desde el 30 de septiembre y terminará hasta las 21:00 horas de este viernes.

Las instalaciones de dicho plantel están a cargo de los alumnos y las actividades administrativas y académicas se reanudarán hasta el sábado 3 de octubre de 2026.

PPP