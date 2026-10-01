¿Es Doble el Hoy No Circula 2 de Octubre 2026? Lista de Placas con Restricción en CDMX y Edomex

Hoy la calidad del aire en el Valle de México es mala, de ahí que existe posibilidad de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Por ello, acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana 2 de octubre 2026 en CDMX y Edomex.

Debido a la contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a la población informarse sobre las medidas para reducir los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más carros, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

¿Activan contingencia y Doble Hoy No Circula 2 de octubre?

El Índice de Aire y Salud informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala por la presencia de ozono y de partículas PM2.5 en cuatro estaciones, que son Camarones, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Santiago Acahualtepec.

Por ellos, el nivel de riesgo es alto para la población y podría contemplarse la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana viernes 2 de octubre 2026.

Sin embargo, habrá que esperar si las condiciones climáticas ayudan a dispersar los contaminantes o si empeoran los niveles de contaminación. De cualquier forma se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

Doble Hoy No Circula viernes: ¿Cómo aplica en contingencia?

En caso de que la mala calidad del aire en CDMX y Edomex se mantenga o empeore y se tenga que activar el Doble No Circula mañana. Así se aplicaría la restricción de CAMe por contingencia ambiental en viernes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2. Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8. Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0. Carros con placas foráneas. Vehículos con permisos provisionales.

¿Quiénes no circulan mañana en CDMX y Edomex?

Debido a que no se ha decretado la contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de mañana 2 de octubre 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada viernes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Así Aplica el Hoy No Circula viernes 2 de octubre 2026. Foto: CAMe

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este viernes 2 de octubre 2026, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

PPP