Movilidad

¿Es Doble el Hoy No Circula 2 de Octubre 2026? Lista de Placas con Restricción en CDMX y Edomex

Consulta si habrá Doble No Circula mañana 2 de octubre 2026 en CDMX y Edomex, y cómo aplican las restricciones de CAMe y Sedema

Checa si hay Doble el Hoy No Circula 2 de Octubre 2026El Doble Hoy No Circula afecta a más placas, hologramas y engomados de lo habitual. Foto: Cuartoscuro
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