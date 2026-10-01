Marcha Siniestra en Puebla: Fecha y Recorrido del Desfile 'Noche de Brujas'

Regresan los mejores disfraces de Halloween a las calles para la Marcha Siniestra Puebla 2026, el terror y la creatividad se unirán para ser parte de este recorrido el cual esta edición tiene por nombre 'Noche de Brujas: El Aquelarre del Culto Siniestro'.

En la décimo tercera edición se espera la participación de cientos de personas quienes caminarán luciendo los trajes tradicionales y muchas nuevas propuestas.

En este evento participan personas de todas las edades e incluso hay quienes optan por ir acompañados por sus mascotas, quienes también avanzan por las vialidades caracterizados.

¿Cuándo y a qué hora será la Marcha Siniestra 2026 en Puebla?

La cita para la Marcha Siniestra 2026 en Puebla es el próximo sábado 31 de octubre a partir de las 15:00 horas en el cruce de la Avenida Juárez y la calle 25 Sur; Cabe destacar que el recorrido arrancará al rededor de las 17:00 horas, pero es importante llegar con tiempo.

Se llevará acabo el desfile de disfraces más grande de la capital poblana. Foto: Facebook Marcha Siniestra Puebla

La ruta como cada año culminará en inmediaciones del Paseo Bravo en donde la celebración continuará con más actividades, además se esperan sorpresas y souvenirs para los asistentes.

Para participar en este desfile únicamente debes asistir con tu disfraz favorito y llevar toda la actitud para recorrer la Avenida Juárez sacando sonrisas o sustos a las personas quienes lo disfruten desde fuera.

Entre los disfraces más esperados se encuentra el de la catrina, el catrín, brujas, magos, vampiros, momias y diablos, pero también se esperan caracterizaciones que sorprendan por su creatividad. Cabe destacar que también habrá premios para los mejores disfraces.

El evento será amenizado por DJ's y por primera vez tendrán un acto en vivo con músicos en escena por lo que se espera un gran ambiente para los amantes del terror.

Con información de N+

MCS