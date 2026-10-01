Cultura

Marcha Siniestra en Puebla: Fecha y Recorrido del Desfile 'Noche de Brujas'

Se llevará acabo la décimo tercera edición de este evento que reúne los mejores disfraces para la temporada de Halloween en la capital poblana

Marcha Siniestra 2026 en Puebla busca reunir cientos de poblanos.Cientos de poblanos disfrazados se reunirán para el desfile. Foto: Facebook Marcha Siniestra Puebla

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La Marcha Siniestra regresa a Puebla con su edición 2026. Únete al desfile 'Noche de Brujas', disfraces, música en vivo y premios te esperan en esta celebración única.

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