Festival Cervantino 2026 en Guanajuato: Fechas, Sedes y Cartel Completo

El Festival Internacional Cervantino, que este 2026 celebra su edición 54, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de todo el país. Durante 16 días se reunirán referentes de la música, el teatro, la danza, la ópera y el cine, entre otras.

Un total de 94 grupos artísticos deleitarán a los asistentes en 95 actividades distintas que tendrán como escenario puntos de Guanajuato.

Esta edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) tiene a Francia como país invitado, para celebrar 200 años de vinculación diplomática y honrar una historia compartida que inició en 1826 cuando Alexandre Martin arribó a México como el primer agente comercial francés.

¿Cuándo es el Festival Cervantino 2026 y cuántas sedes tendrá?

El FIC se realizará del 3 al 18 de octubre en 17 sedes de Guanajuato, a las que se incorporarán espacios adicionales tales como la Casa FIC, dedicada a música tradicional; el estacionamiento del Jardín San Pedro, escenario de expresiones de danza contemporánea; la Estación Ferrocarril, donde se presentarán funciones del teatro de calle e intervenciones de pequeño formato.

Serán 16 días en los que se distribuirán 9 eventos sobre danza, 49 de música, 28 funciones de teatro, 6 de ópera, 10 actividades multidisciplinarias y 4 'pasacalles', además de 47 actividades formativas, 48 exposiciones y la proyección de 50 películas.

Cartelera Festival Internacional Cervantino 2026: Link por Disciplina

En esta edición participarán artistas de 29 países, y si estás pensando en asistir te compartimos las agendas por disciplina para que planees tu itinerario.

A continuación hallarás enlistados eventos representativos por cada una de las disciplinas que se presentarán. Además del enlace a la agenda por día, donde podrás consultar las fechas y horarios en los que se presentarán cada uno de los artistas contemplados por el FIC 2026.

Música.

Mike Patton, vocalista de 'Faith No More' es el encargado de la inauguración.

Fecha y Horario: 3 de octubre a las 19:00 horas.

Sede: Alhóndiga de Granaditas.

Duración: 90 minutos.

Dabeull Live Band, aclamado productor francés de funk y synth-wave encabezará el concierto de clausura.

Fecha y Horario: 18 de octubre a las 19:00 horas.

Sede: Alhóndiga de Granaditas.

Duración: 90 minutos.

Consulta la agenda completa de música por día aquí.

Teatro.

Mohamed El Khatib, director francés enfocado en las corrientes de teatro documental presenta 'La Vida Secreta de los Viejos'.

Fecha y Horario: 3 de octubre a las 18:00 horas y 4 de octubre a las 12:00 horas.

Sede: Teatro Principal.

Duración: 70 minutos.

Sardegna Teatro es una compañía italiana que presenta la obra de 'El Canto de Edipo'.

Fecha y Horario: 10 de octubre a las 17:00 horas y 11 de octubre a las 17:00 horas.

Sede: Teatro Cervantes.

Duración: 80 minutos.

Consulta la agenda completa de teatro por día aquí.

Danza.

Bangarra Dance Theatre presenta desde Australia su aclamado espectáculo 'FuturesPast'

Fecha y Horario: 3 de octubre a las 20:00 horas y 4 de octubre a las 12:00 horas.

Sede: Auditorio del Estado.

Duración: 80 minutos.

Compañía Antonio Gades llega a Guanajuato para interpretar su legendaria versión de 'Carmen'.

Fecha y Horario: 10 de octubre a las 19:00 horas.

Sede: Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Duración: 95 minutos.

Consulta la agenda completa de danza por día aquí.

Ópera.

Se proyectará 'La Bella y la Bestia' de Jean Cocteau con música de Philip Glass, interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

Fecha y Horario: 9 de octubre a las 19:00 horas.

Sede: Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Duración: 90 minutos.

Toscanos de Puccini, a cargo de la Compañía Nacional de Ópera del INBAL.

Fecha y Horario: 17 de octubre a las 20:30 horas.

Sede: Teatro Juárez.

Duración: 120 minutos con intermedio.

Consulta la agenda completa de ópera por día aquí.

Multidisciplina.

Arturo Chacón Cruz & Mariachi Gama 3000 ofrecerán un concierto que homenajea el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez.

Fecha y Horario: 15 de octubre a las 19:00 horas.

Sede: Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Tamara Cubas presenta su pieza contemporánea interdisciplinaria 'Sea of Silence'.

Fecha y Horario: 7 de octubre a las 18:00 horas y 8 de octubre a las 18:00 horas.

Sede: Teatro Principal.

Duración: 120 minutos con intermedio.

Consulta la agenda completa de multidisciplina por día aquí.

Cine.

Proyección de Flow

Fecha y Horario: 14 de octubre a las 19:00 horas.

Sede: Escalinatas Universidad de Guanajuato.

La Reina Margot de Patrice Chereau

Fecha y Horario: 6 de octubre a las 12:00 horas.

Sede: Auditorio Eugenio Guerrero.

Consulta la agenda completa de cine por día aquí.