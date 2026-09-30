Cultura

Festival Cervantino 2026 en Guanajuato: Fechas, Sedes y Cartel Completo

Una vez más Guanajuato se convierte en el epicentro de la cultura, con Francia como país invitado la edición 54 del festival explorará distintas disciplinas artísticas

Festival Internacional Cervantino Logo.Conoce la Cartelera de la 54 edición del Festival Internacional Cervantino a celebrarse este 2026. Foto: Cuartoscuro.

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