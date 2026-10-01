Movilidad

¿Transportistas Amagan con Bloqueos Tras Asesinato de Conductor? Se Reúnen con Segob

El encuentro ocurre tras el hallazgo sin vida del operador José Antonio de la Rosa en el Estado de México

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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