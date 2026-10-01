¿Transportistas Amagan con Bloqueos Tras Asesinato de Conductor? Se Reúnen con Segob

Integrantes de la Asociación Nacional Transportista (Antac) acudieron este jueves a la Secretaría de Gobernación (Segob) junto con compañeros del sector campesino para plantear problemáticas relacionadas con la inseguridad en las carreteras, tras el hallazgo sin vida de uno de sus operadores, así como asuntos vinculados con las actividades productivas del campo.

La organización informó que su dirigente, David Esteves Gamboa, ingresó a la Secretaría de Gobernación para presentar las problemáticas que enfrentan los gremios campesino y transportista.

Entre las principales demandas de los camioneros está el fortalecimiento de la seguridad vial, mediante medidas para combatir los asaltos, la violencia y los homicidios de choferes en las carreteras del país.

También solicitan justicia, apoyo, así como acciones legales e investigaciones en los casos de conductores asesinados o desaparecidos y respaldo integral para sus familias.

¿Habrá bloqueos de transportistas?

Hasta el momento, la ANTAC no ha informado sobre un posible bloqueo en las principales carreteras de México. Los representantes acudieron ante las autoridades para plantear las necesidades de los transportistas y campesinos.

La reunión ocurre después del caso de José Antonio de la Rosa Zárate, operador de transporte de carga originario de Orizaba, Veracruz, quien fue reportado como desaparecido el pasado 21 de septiembre, cuando realizaba un viaje de trabajo con destino a Toluca, Estado de México.

De acuerdo con la información difundida por la asociación, su última ubicación conocida fue en la zona de Tultepec, durante la madrugada del 21 de septiembre. Posteriormente, los tanques de la unidad que conducía fueron localizados en Ecatepec y, días después, se confirmó el hallazgo del conductor sin vida.

“José Antonio no salió a jugarse la vida. Salió a trabajar. Salió de su casa para cumplir con una responsabilidad laboral y regresar con su familia”, señaló la organización.

Además de las demandas de seguridad, los transportistas plantean frenar presuntos actos de extorsión durante trámites, detenciones y revisiones en retenes, así como mejorar los procesos de certificación vehicular, expedición de licencias y disponibilidad de exámenes médicos.