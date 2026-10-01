Detienen a Sujeto en Posesión de Escopeta sin Licencia en Chiautempan, Tlaxcala

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado de Tlaxcala dieron a conocer que detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de portación ilegal de un arma de fuego.

Durante labores de prevención y vigilancia, policías estatales detectaron a un sujeto con actitud evasiva en inmediaciones de la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac perteneciente al municipio de Chiautempan.

Tras interceptarlo y realizarle una inspección preventiva, localizaron un objeto metálico artesanal con características similares a las de una escopeta, además de tres cartuchos útiles calibre .410.

El sujeto detenido, identificado como José ‘N’, de 25 años de edad, fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica e iniciar con el proceso legal.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la SSC Tlaxcala refrendó su compromiso de mantener acciones permanentes de prevención y vigilancia en los municipios de dicha entidad.

Con información de N+

GMAZ