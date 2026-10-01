Seguridad

Detienen a Sujeto en Posesión de Escopeta sin Licencia en Chiautempan, Tlaxcala

José 'N' de 25 años de edad fue arrestado en el municipio tlaxcalteca de Chiautempan portando el arma de fuego artesanal y tres cartuchos útiles

Detenido José N Posesión Ilícita Arma de Fuego Escopeta Chiautempan TlaxcalaJosé 'N' fue arrestado con el arma de fuego y tres cartuchos útiles. Foto: X @SSCTlaxcala

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En Chiautempan, la SSC detiene a un hombre con escopeta ilegal. La seguridad en Tlaxcala se refuerza. Descubre cómo se desarrolló la operación.

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