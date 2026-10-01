Ataque en Secundaria de Torreón, Coahuila: Casos de Agresiones en Escuelas de México

La violencia en el país ha alcanzado espacios que alguna vez se consideraron seguros. Hoy, la comunidad escolar ha enfrentado momentos de terror, mientras que otros más, lidian con el duelo de haber perdido a un compañero.

Este jueves 1 de octubre, las autoridades de Torreón, Coahuila, fueron alertadas por una agresión al interior de la Secundaria 13 del Ejido La Unión. Una vez que llegaron al plantel hallaron a varias personas lesionadas, una de ellas, ya no contaba con signos vitales: la subdirectora.

Según los primeros reportes, dos jóvenes, de 18 años de edad, (ambos hermanos) irrumpieron en las instalaciones con machetes. La administrativa, de 56 años, trató de detenerlos, pero fue agredida.

Posteriormente los mellizos conocidos como “Los Cuates”, buscaron más víctimas. El saldo es de cuatro lesionados, entre ellos, el profesor Ricardo Quintana, de 54 años, así como tres alumnos identificados como Romina, de 17 años, con herida en el cuello; Alejandro, de 22 años; y un menor, de 13 años. La subdirectora Nerit Edit, de 56 años, falleció.

Los hermanos fueron detenidos. Según las indagatorias, la familia de los agresores indicaron que recientemente habían salido de un anexo por temas de salud mental.

“(Entraron) Con machetes y bombas. Estábamos en tiempo de clases. Empezaron a correr y a aventar bombas, todos los muchachos nos metimos a los salones, nuestros compañeros nos protegieron”, relató a N+ una alumna visiblemente afectada. Sin embargo, la Fiscalía de Coahuila descartó uso de explosivos. Las investigaciones por el ataque en la secundaria de Torreón están en curso.

Este no ha sido el único caso que ha tocado a la comunidad educativa de México. Aquí un recuento de hechos violentos al interior de algunas escuelas.

Secundaria General “Esperanza Cabrera” (Querétaro, 2026)

Apenas ayer, en la colonia Paseos de San Miguel, en Querétaro, se registró una alerta de seguridad. En la hora del receso en la Escuela Secundaria General “Esperanza Cabrera”, un alumno usó un arma blanca para atacar a dos de sus compañeros, un maestro y una trabajadora administrativa; se recuperan de las heridas.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), lograron detener al menor.

Preparatoria Makárenko (Michoacán, 2026)

El 24 de marzo, Lázaro Cárdenas, Michoacán, se vistió de luto luego del asesinato de dos maestras, María del Rosario y Tatiana, al interior de la Preparatoria Makárenko. Esa mañana un alumno identificado como Osmar “N”, de 15 años de edad, irrumpió en las instalaciones con un estuche de guitarra, lo abrió y sacó un rifle de asalto de grueso calibre. Discutió con su maestra cuando platicaba con otra profesora y las atacó. Fue detenido por compañeros y posteriormente entregado a las autoridades.

CCH Sur (CDMX, 2025)

La comunidad de la UNAM fue tocada por la violencia en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, ubicado en la alcaldía Coyoacán. La tarde del 22 de septiembre, un alumno identificado como Lex Ashton “N”, ingresó al plantel armado y atacó a varias personas. Jesús Israel, de 16 años de edad, perdió la vida, mientras que un trabajador de mantenimiento resultó herido al tratar de detenerlo.

Tras la agresión, el joven trató de huir y se lanzó desde el tercer piso de un edificio; sobrevivió y ahora se encuentra bajo proceso penal. Durante las pesquisas se hallaron diversas publicaciones en las redes sociales de Lex, en las que hacía referencia a su intención de realizar un ataque.

Universidad Tecnológica de Guadalajara, UTEG (Jalisco, 2024)

El 6 de marzo de ese año, los servicios de emergencia fueron alertados por varias personas lesionadas en la UTEG. Las autoridades indicaron que esa tarde un sujeto ingresó armado con un hacha y cuchillos. Atacó a dos secretarias y a un hombre que trató de detenerlo; Blanca Lilia y Ana Gabriela perdieron la vida.

Durante las acciones de seguridad en la zona lograron la detención de Gabriel Alejandro “N”, quien no fue identificado como estudiante del plantel. Además, se descubrió que momentos antes del ataque en la UTEG, este sujeto asesinó a una mujer identificada como Mónica Abigail, en un motel sobre la avenida Washington.

Colegio Cervantes (Coahuila, 2020)

En Torreón, los habitantes iniciaron el año con mucho dolor por la agresión cometida por un niño de apenas 11 años de edad en el Colegio Cervantes Campus del Bosque. El 10 de enero, José Ángel llegó a la escuela privada como de costumbre, no obstante, al interior de su mochila llevaba dos armas de fuego, una de ellas era de su abuelo. “Hoy es el día”, dijo a algunos de sus compañeros.

Pidió permiso para ir al baño y llevó consigo su maleta. Su demora preocupó a su profesora, quien pidió a un compañero verificar qué pasaba. Lo vio salir de los sanitarios y fue a avisar a la maestra.

José Ángel traía otro cambio de ropa cuando en el patio comenzó a disparar contra el profesor de educación física y compañeros. Una maestra de inglés quiso detenerlo, pero la asesinó. El atacante, quien era de excelencia académica, se quitó la vida.

Según las indagatorias, José Ángel cambió su uniforme por una playera blanca, tirantes y pantalón negro, el atuendo de Eric Harris, uno de los atacantes de la masacre en una escuela de Columbine en 1999.

Colegio Americano del Noreste (Nuevo León, 2017)

Un tiroteo escolar cimbró al municipio de Monterrey el 18 de enero de 2017. Ese día un estudiante, de 15 años de edad, logró meter un arma calibre .22 hasta su salón de clases.

Durante la jornada escolar en el plantel ubicado en la colonia del Paseo Residencial, al sur de la capital, el joven, Federico “N”, usó la pistola contra su maestra Cecilia Cristina y tres de sus compañeros.

Un video captó el instante en el que la clase transcurre con normalidad y mientras la docente revisa trabajos, el agresor, desde su lugar, le dispara en varias ocasiones. Los compañeros se esconden debajo de las mesas, pero también los ataca. La maestra perdió la vida días después de estar hospitalizada, mientras que Federico también falleció por la herida que se autoinflingió.

Escuela Secundaria Oficial 574 “Gustavo Baz Prada” (Estado de México, 2014)

Ricardo, de 13 años de edad, fue atacado con arma de fuego por uno de sus compañeros el 6 de mayo de 2014, en la en la colonia San Miguel del municipio de Atizapán de Zaragoza. Según sus familiares, Ricardo les había contado que Édgar Yoevani lo molestaba, de hecho, en 2012 tuvieron un altercado que la madre de la víctima reportó a las autoridades educativas del turno vespertino.

El día del ataque la familia recibió una llamada en la que le indicaron que tenía que ir al Hospital de Lomas Verdes, pensaron que se trataba de otro altercado, uno más grave. En la clínica le indicaron que Ricardo fue baleado; murió un día después.

El abuelo de Ricardo declaró al periódico Reforma, que durante su declaración, Édgar, de 15 años de edad, dijo que “no había día en que no lo encontrara (a la víctima) y le decía: ‘yo te voy a matar’”. El agresor fue detenido y trasladado a la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes, en Zinacantepec, Edomex.

Colegio Winston Churchill (CDMX, 2007)

El 13 de junio de 2007, en la escuela The Churchill School, ubicada en la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México, se registró una intensa movilización de servicios de emergencia debido al reporte de una mujer lesionada por impactó de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Carla María Jiménez, de 36 años de edad, y directora del plantel. Según las investigaciones, Fernando Martínez González, padre de familia, acudió al plantel, subió hasta su oficina, la esperó y cuando llegó de inmediato le disparó.

El hombre de 50 años de edad, dijo a las autoridades que una de sus hijas presuntamente fue agredida sexualmente en la escuela, no obstante, en ese plantel solo estudiaba uno de sus hijos; también señaló que el arma se disparó sola.

Los padres de familia relataron a medios de comunicación, que un día antes del ataque la directora, de 36 años de edad, les informó a él y a su exesposa que ya no habría reinscripción al preescolar para su hijo.

EPP