Seguridad

Ataque en Secundaria de Torreón, Coahuila: Casos de Agresiones en Escuelas de México

Estos son los hechos violentos al interior de planteles educativos que han conmocionado al país

Los ataques al interior de escuelas han conmocionado al paísFoto: Archivo | Cuartoscuro
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