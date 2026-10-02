Seguridad

Cae ‘El Cangreburguer’, Colaborador de Líder de Facción de la Familia Michoacana en CDMX

Uriel "N" es investigado por los delitos de extorsión y despojo, además de un homicidio en la CDMX

"El Cangreburguer" fue detenido en calles de la alcaldía Milpa Alta en CDMXFoto: Fiscalía CDMX
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Detienen a ‘El Cangreburguer’, Colaborador de Líder de Facción de la Familia Michoacana en CDMX | N+