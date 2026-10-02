Cae ‘El Cangreburguer’, Colaborador de Líder de Facción de la Familia Michoacana en CDMX

Las acciones en contra de generadores de violencia en el país no se detienen. En esta ocasión, la Fiscalía de la CDMX informó los detalles de la detención de Uriel “N”, alías, “El Cangreburguer”, considerado una pieza clave para combatir al crimen organizado en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, la detención de este sujeto ocurrió la noche de ayer en calles de la alcaldía Milpa Alta por el delito contra la salud.

“Tras su detención, Uriel “N” quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, quien determinará su situación jurídica”, confirmaron las autoridades.

Según las indagatorias, “El Cangreburguer” o “El Rolex”, es identificado como presunto colaborador de Juan “N”, alías, “El Seven”, quien es líder de una facción de la organización criminal “La Familia Michoacana”, cuya operación es en alcaldías como Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Sus redes criminales también se extienden a municipios del Estado de México y Morelos, los cuales son colindantes con la zona sur de la Ciudad de México. En las áreas mencionadas cometen delitos como extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio.

“En el caso de Uriel “N”, las líneas de investigación apuntan a su probable participación en actividades de extorsión y despojo en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta. Asimismo, es investigado por su posible intervención en un homicidio cometido en 2026”, explicó la Fiscalía.

Por esta razón, con base en las tareas de cruce de información y labores de la Policía de Investigación (PDI), se estableció su identidad y presencia en ambas entidades. Finalmente, se logró la detención de "El Cangreburguer", por lo que continuarán con las indagatorias para llevar a cabo el desmantelamiento de células delictivas en el Valle de México.

EPP