Vehículo es Atacado a Balazos en la Colonia Granjas del Gallo en Ensenada, BC

Un ataque a balazos registrado dejó como saldo un vehículo con múltiples daños por disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Granjas del Gallo.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, durante la madrugada del pasado miércoles, se escuchó el arribo de una motocicleta, seguido inmediatamente por una ráfaga de detonaciones, por lo que personas que se encontraban cerca buscaron refugio de manera inmediata para ponerse a salvo.

Vehículo asegurado con impactos de bala en la colonia Granjas del Gallo | Foto: N+

Elementos de las corporaciones policiales acudieron al sitio para atender el reporte emitido a la línea de emergencias. Afortunadamente, los agentes confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuentan con información sobre la identidad o el paradero de los responsables, quienes se dieron a la fuga tras la agresión.

JMR