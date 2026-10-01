Seguridad

Vehículo es Atacado a Balazos en la Colonia Granjas del Gallo en Ensenada, BC

Testigos informaron haber escuchado la llegada de una motocicleta antes de las detonaciones de arma de fuego

Vehículo es Atacado a Balazos en la Colonia Granjas del Gallo en EnsenadaVehículo es Atacado a Balazos en la Colonia Granjas del Gallo en Ensenada | Foto: N+

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