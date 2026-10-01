Seguridad

Resguardan a Menor Víctima de Posible Maltrato Infantil en Ensenada, BC

Agentes del Escuadrón Violeta resguardaron a un niño luego de que este regresara a la escuela con huellas de maltrato en la colonia Empleados

Resguardan a Menor Víctima de Posible Maltrato Infantil en Ensenada, BCResguardan a Menor Víctima de Posible Maltrato Infantil en Ensenada, BC | Foto: FESC

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