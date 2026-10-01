Resguardan a Menor Víctima de Posible Maltrato Infantil en Ensenada, BC

Elementos del Escuadrón Violeta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) pusieron bajo resguardo a un menor de edad, luego de que personal de un plantel escolar detectara indicios de un presunto caso de maltrato infantil, activando los protocolos de protección correspondientes.

La intervención policial ocurrió en las inmediaciones de la colonia Empleados, tras recibirse una alerta a la línea de emergencias sobre la posible vulneración de los derechos del infante.

Al arribar al centro educativo, las autoridades se entrevistaron con la directora de la institución, quien detalló que el menor de edad había regresado a las aulas tras acumular varios días de ausencia, fue ahí cuando los docentes le descubrieron las huellas de violencia, por lo que solicitaron la presencia de la corporación.

JMR