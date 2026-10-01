Una niña de entre 2 y 3 años fue rescatada por agentes de la Policía Municipal y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Mexicali, luego de ser localizada sola al interior de una vivienda en el fraccionamiento Valle del Pedregal.

El hecho ocurrió sobre la avenida Clorita, en la Zona Oriente de la ciudad, luego de que agentes municipales atendieran un reporte recibido a través de la línea de emergencias 9-1-1 sobre la posible presencia de una niña sola dentro de un domicilio.

Al llegar al lugar, los policías observaron a la menor asomándose por una ventana. Los vecinos consultados señalaron que desconocían información sobre sus padres o tutores, por lo que los agentes solicitaron la presencia de Bomberos y de la Fiscalía General del Estado para poder ingresar al inmueble.

Rescatan a Niña de 2 Años Tras Ser Hallada Sola Dentro de Vivienda en Mexicali, BC | Foto: SSPCM

Una vez dentro de la vivienda, las autoridades encontraron condiciones que, de acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, eran inapropiadas para el desarrollo saludable de la menor. El inmueble no contaba con servicios básicos, había falta de alimentos y presentaba suciedad extrema.

Ante estas condiciones, la niña fue rescatada y recibió protección por parte de las autoridades.

Posteriormente, la menor fue sometida a una valoración médica, en la que se descartó que presentara síndrome de menor maltratado o datos de desnutrición.

La intervención fue realizada de manera coordinada entre agentes de la Policía Municipal, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Fiscalía General del Estado.

Información Kitzia Flores

APG