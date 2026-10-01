Sociedad

Rescatan a Niña de 2 Años Tras Ser Hallada Sola Dentro de Vivienda en Mexicali, BC

El inmueble no contaba con servicios básicos y presentaba falta de alimentos y suciedad extrema

Rescatan a Niña de 2 Años Tras Ser Hallada Sola Dentro de Vivienda en Mexicali, BCRescatan a Niña de 2 Años Tras Ser Hallada Sola Dentro de Vivienda en Mexicali, BC | Foto: Archivo N+

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