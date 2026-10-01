Música y conciertos

Feria Ganadera de Querétaro 2026: Estos son los Artistas Confirmados

Entre los artistas anunciados se encuentran Alejandro Fernández, Bronco, Emmanuel y Mijares, Cristian Castro, María José y La Arrolladora Banda El Limón.

Estos Son los Artistas que Llegarán a la Feria Ganadera de QuerétaroEstos Son los Artistas que Llegarán a la Feria Ganadera de Querétaro. Foto: N+

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El encuentro se llevará a cabo durante 19 días con propuestas para familias, exposiciones, pabellones comerciales y actividades relacionadas con el sector ganadero.

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