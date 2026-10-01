Feria Ganadera de Querétaro 2026: Estos son los Artistas Confirmados

La Unión Ganadera de Querétaro presentó oficialmente la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, que se llevará a cabo del 12 al 30 de noviembre, con actividades familiares, exposiciones, espectáculos, pabellones comerciales y culturales, además de una amplia cartelera en el Teatro del Pueblo y el Palenque.

Durante la presentación, Romaldo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Ganadera de Querétaro, informó que el acceso tendrá un costo de 100 pesos por persona y automóvil, y destacó que el recinto recibirá a productores, comerciantes, familias y visitantes de distintos puntos del país.

Entre las actividades anunciadas se encuentran un espectáculo dedicado a Michael Jackson, una granja didáctica para que niñas y niños conozcan a los animales y aprendan sobre el campo, un circo, una zona extrema y juegos mecánicos.

También habrá un pabellón comercial, uno artesanal, un pabellón internacional con participación de 25 países y un pabellón ganadero. Durante las noches se realizarán espectáculos de luces con drones.

En materia de movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado, informó que habrá transporte gratuito de QroBus desde Gómez Morin, sin necesidad de tarjeta, con 21 unidades y una frecuencia de 30 minutos.

El servicio operará lunes y miércoles de 11:00 a 12:30 horas, mientras que de jueves a domingo funcionará de 11:00 a 1:30 horas. Para los asistentes al Palenque se contempla servicio hasta las 2:30 horas. También habrá taxi colectivo con una tarifa de 25 pesos por persona.

En el Teatro del Pueblo, la cartelera contempla a Bronco el 12 de noviembre; Capítulo Mágico el 13; un artista sorpresa el 14; lucha libre el 17; Pancho Barraza el 18; Batute el 19; un artista por confirmar el 20; Novia 3 el 21; Punto Primavera el 22; artistas por confirmar el 24 y 25; La Arrolladora Banda El Limón el 26; Trono de México el 27; un artista por confirmar el 28; “Quédate en el amor de mi vida, hoy te pido perdón” el 29 y Los Flamencos de la Ciudad el 30 de noviembre.

Mientras que en el Palenque se presentarán Espinoza Paz el 12 de noviembre; Alfredo Díaz el 13; Emmanuel y Mijares el 14; Cristian Castro el 18; Molo Baí el 19; Alejandro Fernández el 20 y 21; El Yaqui el 22; un artista por confirmar el 26 y 27, y María José el 29 de noviembre.

Las autoridades estatales también anunciaron un operativo de seguridad para el desarrollo de la feria. Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno del estado, señaló que se trabajará en coordinación con los organizadores, policías municipales de la zona metropolitana, el Ejército y la Guardia Nacional.

Con esta programación, la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 contempla actividades para distintos públicos durante 19 días de eventos.