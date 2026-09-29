Conciertos de Fuerza Regida en México: Precios, Cuándo y A Qué Hora Salen los Boletos

Luego de su exitoso paso por escenarios internacionales, Fuerza Regida regresa con conciertos en México, ahora como la agrupación de regional mexicano más popular del momento. Si tú no quieres perderte sus presentaciones en la Ciudad de México los próximos 3 y 5 de febrero de 2027, en el Palacio de los Deportes, en N+ te contamos todos los detalles.

Tras su participación en los VMA's 2026, en los que estuvieron nominados como mejor grupo, los intérpretes de éxitos como "EXCESOS", "COQUETA" y "HARLEY QUINN" actualizaron las fechas de su gira 'THIS IS OUR DREAM TOUR' para 2027 con una parada en la capital mexicana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuerza Régida No Cancela Concierto en Cancún Pese a Amenazas

Este recorrido del espectáculo musical integró presentaciones en estadios de gran capacidad de Estados Unidos, incluyendo recintos emblemáticos como Dodger Stadium en Los Ángeles y Citi Field en Nueva York, con funciones sold out en todo el tour.

La agrupación regresa a la Ciudad de México luego de que en 2025 conquistara el Estadio GNP Seguros como parte de su gira ESTO NO ES UN TOUR, que fue sold out, reflejando su poder de convocatoria.

¿Cuándo y a qué hora salen los boletos para conciertos de Fuerza Regida en CDMX?

Las presentaciones en el "Domo de Cobre" tendrán una preventa con Tarjeta Banamex, así como una venta general. Ambas se realizarán a través de Ticketmaster.

Las fechas y horarios para las ventas de boletos de Fuerza Regida son:

Venta Beyond: 29 de septiembre 2026 - 9:00 horas.

Preventa Priority: 30 de septiembre - 9:00 horas.

Preventa Banamex: 1 de octubre 2026 - 11:00 horas.

Venta general: 2 de octubre 2026 - 11:00 horas.

Cabe recordar que, para poder participar en la venta previa, las personas deberán contar con una tarjeta de crédito del banco mencionado. Mientras que para Beyond y Priority se deberá contar con un código especial.

¿Cuáles son los precios para Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes?

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios oficiales, los cuales serán revelados este martes 29 de septiembre 2026.

No obstante, se ha confirmado que estas fechas contarán con paquetes VIP.