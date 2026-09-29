Música y conciertos

Conciertos de Fuerza Regida en México: Precios, Cuándo y A Qué Hora Salen los Boletos

Las presentaciones en la capital mexicana forman parte de su exitosa gira 'THIS IS OUR DREAM TOUR'

Jesús Ortíz Paz de Fuerza Regida cantandoFuerza Regida anunció dos coniertos en la Ciudad de México para 2027. Foto: Reuters
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