Astronomía

¿Por Qué la Luna de Octubre Parece Más Grande? Ciencia Explica Qué Hay detrás del Fenómeno

Por años, nos han contado que la Luna de octubre debe su gran tamaño a los cristales de hielo en la atmósfera, pero se trata de un mito

Luna de octubre¿Por qué la luna llena de octubre parece más grande? Foto: Reuters

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