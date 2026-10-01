Economía

Peso Mexicano se Hunde y Toca su Nivel Más Débil frente al Dólar en Más de Un Año

El dólar estadounidense alcanzó un máximo de 17 meses y los retornos de los bonos del Tesoro tocaron un pico de décadas antes de descender

Billetes mexicanos junto a dólares estadounidenses. Foto: N+Billetes mexicanos junto a dólares estadounidenses. Foto: N+

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