Peso Mexicano se Hunde y Toca su Nivel Más Débil frente al Dólar en Más de Un Año

El peso mexicano se hundió este jueves a niveles no vistos desde el año pasado ante un avance global del dólar y un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense debido a persistentes preocupaciones sobre el impacto inflacionario de la guerra en Medio Oriente.

La atención del mercado está puesta ahora en el informe de la nómina no agrícola de Estados Unidos previsto para el viernes, luego de la divulgación esta semana de cifras del PIB y la inflación, en busca de señales adicionales sobre la trayectoria de las tasas de interés.

La moneda local cotizaba en 18.29 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 1.3%, a medida que el dólar estadounidense alcanzó un máximo de 17 meses y los retornos de los bonos del Tesoro tocaron un pico de décadas antes de descender.

En medio de la volatilidad, la moneda llegó a negociarse durante el día en 18.43 unidades, su nivel más débil frente al dólar desde noviembre de 2025, extendiendo un deterioro que se ha profundizado durante las últimas semanas.

A inicios del mes pasado, el peso operaba sostenidamente por debajo de la barrera de 17 unidades, pero un giro restrictivo de la Reserva Federal (Fed) despertó temores de que disminuya el diferencial de tasas con México, que durante años ha apuntalado a la divisa y los activos locales.

Fue a mediados de septiembre cuando la Fed elevó las tasas de interés por primera vez desde 2023 y anticipó nuevos ajustes. En contraste, el Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambios su tasa clave y señaló que no respondería mecánicamente a las decisiones de su par estadounidense.

Analistas han dicho que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos aún resulta atractivo y podría seguir sosteniendo las operaciones de carry trade, a pesar de la incertidumbre.

En tanto, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 0.60% a 63 mil 828.60 puntos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años descendió nueve puntos básicos a un 9.54%, mientras que la tasa a 20 años bajó siete, a un 10.02%.

AMP