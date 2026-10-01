Peso Se Desploma frente al Dólar y Llega a Nivel no Visto desde Diciembre 2025

El dólar estadounidense alcanzó una cotización de 18.29 pesos este 1 de octubre, con lo que la moneda mexicana amplió sus pérdidas a un 1.3%, nivel no visto desde diciembre del año pasado.

Desde las primeras horas de este jueves, el peso mexicano se depreció por cuarta jornada consecutiva, presionado por un fortalecimiento global del dólar antes de la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos el viernes, que darán nuevas pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

De acuerdo con Reuters, el dólar alcanzó su máximo en más de tres meses, apoyado por una prolongada subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, ante preocupaciones por presiones inflacionarias globales persistentes derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pero no solo el peso mexicano sufrió este desplome, sino que la mayoría de las principales monedas de América Latina cayeron con fuerza este día.

Así, el billete verde siguió su avance a pesar de menores expectativas de un alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de política monetaria de este mes.

Los rendimientos de los bonos a largo plazo del Tesoro también alcanzaron hoy sus máximos en décadas, ya que los últimos datos económicos no dieron razones a los inversionistas para frenar la liquidación de la deuda soberana, al tiempo que el avance del precio del petróleo aumentó los temores inflacionarios.

Además del peso mexicano, que cotizó en 18.29 por dólar (pérdida del 1.3%), el principal índice accionario S&P/BMV IPC .MXX, que integra las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 1%, a 63.541 unidades.

El real brasileño se depreció un 0.8%, a 5,2167 unidades por dólar. En Argentina, el peso mayorista perdió un 0.3% a 1.523,5 por cada dólar

El peso chileno retrocedió un 1.12%, a 985,50/985,80 unidades por dólar, en mínimos desde abril del año pasado.

La moneda peruana, el sol, bajó un 0.49%, a 3.4490/3.4500 unidades por dólar.

El peso colombiano, sin embargo, exhibió una apreciación del 0.74% a 3.283 unidades por dólar, en su tercera sesión de ganancias y favorecido por la decisión del Banco Central, que el día anterior sorprendió al mercado con un incremento de su tasa de interés de referencia de 25 puntos base a un 12.25%, su mayor nivel desde febrero de 2024.

Con información de Reuters.

SPB