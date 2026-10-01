Economía

Peso Se Desploma frente al Dólar y Llega a Nivel no Visto desde Diciembre 2025

El billete verde cotizó en 18.29 pesos en este inicio de mes

Aspectos de las monedas y billetes mexicanos que actualmente circulan en México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAspectos de las monedas y billetes mexicanos que actualmente circulan en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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