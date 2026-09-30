Economía

Peso Mexicano Tiene su Peor Mes desde 2024; Así Afecta al Bolsillo la Depreciación

La moneda local culminó su tercera jornada consecutiva de pérdidas; así cotiza frente al dólar

Billetes de dólar y una moneda de un peso mexicano. Foto: N+Billetes de dólar y una moneda de un peso mexicano. Foto: N+

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