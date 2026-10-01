Autoridades Explican Multa y Castigo por Robo de Identidad del Gobierno

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual no tiene nada que ver con limitar los memes ni la crítica.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que lo que regula es la piratería y establece multas por robo de identidad del Gobierno para intentar engañar a una persona para cometer un ilícito.

“Absolutamente nada tiene que ver esta ley con eso (limitar memes y críticas); no habla de críticas, de memes, de sátira”, enfatizó.

La funcionaria comentó que el artículo 403 bis de la ley se refiere al robo de identidad del Gobierno para engañar a las personas, y dijo que hay varios ejemplos de lo que ha ocurrido.

Comentó que se han presentado casos en los que en páginas de internet se hacen pasar por funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para pedir depósitos a cambio de supuestos movimientos para recalcular pensiones.

También se han hecho pasar por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para decirle a la gente que se detectaron irregularidades y entonces pedirle dinero, así como por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Anticorrupción y Buen Gobierno, abundó Alcalde Luján.

“Nada tiene que ver con los memes”, comentó y dijo que la propuesta en el artículo 403 bis es sobre una pena de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigentes al momento en que se cometa el delito.

Lo anterior, “a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.

Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que pueden publicarse videos con inteligencia artificial que muestren a funcionarios diciendo falsedades para cometer un fraude, o de ella misma llamando presuntamente a la gente a invertir en cuentas de Pemex.

“Eso no estaba tipificado como delito, y es un delito porque mucha gente lamentablemente puede caer en una situación así. Entonces tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar y en su caso, que se les regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude de este tipo. A esto se refiere este artículo, nada que ver con lo político, sino con un fraude que se cometa con una imagen del Gobierno”, enfatizó.

Así, reiteró que no hay sanción a memes, sino a que haya videos con IA en los que se clone su voz para hacer un fraude.

“No la sátira política, nada, ni siquiera la ofensa personal, lo que se sanciona es el delito de fraude utilizando la imagen de alguna persona o un logotipo del Gobierno”, agregó.

SPB