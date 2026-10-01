Política

Autoridades Explican Multa y Castigo por Robo de Identidad del Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Luisa María Alcalde reiteran que la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual no es para sancionar memes

Luisa María Alcalde en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Presidencia de la RepúblicaLuisa María Alcalde en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Presidencia de la República

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