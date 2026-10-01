Política

Ley sobre Doble Nacionalidad No Aplicará en Elecciones 2027

La reforma constitucional contempla nuevas reglas para quienes tengan más de una nacionalidad

Ley sobre Doble Nacionalidad No Aplicará en Elecciones 2027Luisa María Alcalde. Foto: Presidencia de la República

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A partir de 2028, quienes aspiren a la presidencia de México con doble nacionalidad deberán renunciar a una

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