Seguridad

EUA Entrega a México Más de 20 Fugitivos Buscados por Delitos Graves

Los sujetos están presuntamente relacionados con organizaciones narcoterroristas

Fugitivos entregados de Estados Unidos a MéxicoFugitivos entregados de Estados Unidos a México. Foto: X @USAmbMex

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Más de 20 fugitivos buscados por delitos graves, incluidos vínculos con narcoterrorismo, son entregados a México por EUA. Descubre cómo la colaboración internacional está haciendo justicia.

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