EUA Entrega a México Más de 20 Fugitivos Buscados por Delitos Graves

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que más de 20 fugitivos buscados en nuestro país por delitos graves fueron entregados a las autoridades mexicanas.

Ronald Johnson señaló que los 20 fugitivos se suman a los más de 350 que ya han sido entregados desde el inicio de la Administración del presidente Donald Trump.

Los sujetos “son buscados por delitos graves, incluidos vínculos con organizaciones narcoterroristas, homicidio, lavado de dinero, secuestro, tentativa de homicidio, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas peligrosas”, detalló el embajador estadounidense en un mensaje publicado hoy en su cuenta de X.

Agregó que la entrega de fugitivos son parte de los esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos "para hacer que los criminales rindan cuentas”.

Johnson destacó que cuando México y Estados Unidos trabajan en conjunto se envía un mensaje claro a los presuntos delincuentes: "Sin importar a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”.