Rescatista que Intentó Salvar a Un Perro Será Sentenciado por Robo en León

El rescatista independiente de animales Marcos Aguilera será sentenciado el próximo lunes por haber ingresado a una propiedad de la colonia Agua Azul, en León, para intentar rescatar a un perro que se encontraba suspendido de una cadena en diciembre de 2022.

Aguilera recordó que recibió un reporte ciudadano sobre las condiciones en las que se encontraba el animal, por lo que acudió al lugar junto con autoridades municipales.

Según lo declarado, la propietaria del inmueble había salido de vacaciones y posteriormente presentó una denuncia contra el rescatista por robo, allanamiento y daños.

Marco comentó que el perro estaba colgado desde la madrugada, eran las 11, 12 del día y el perro seguía colgado en pleno sol, me habló la vecina, fui, me prestó la escalera y me subí, lo bajé, todo está documentado en presencia de Policía, Protección Civil y Control Canino.

De acuerdo con su relato, Ganonn habría permanecido en la azotea sin comida ni agua y amarrado con una cadena y un candado.

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Al intentar brincar una barda, el perro se quedó suspendido y murió.

Aguilera señaló que, pese a estos hechos, no existe una sanción contra la propietaria y cuestionó los vacíos que existen en las leyes para proteger a los animales.