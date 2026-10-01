Seguridad

Rescatista que Intentó Salvar a Un Perro Será Sentenciado por Robo en León

Marcos Aguilera entró a una casa a descolgar al animal que tenía horas así sin poder comer ni tomar agua

Rescatista que Intentó Salvar a Un Perro Será Sentenciado por Robo en León.Rescatista que Intentó Salvar a Un Perro Será Sentenciado por Robo en León. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La propietaria de la vivienda, demandó al hombre por allanamiento y daños, mientras su mascota murió.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+