Niño Queda Suspendido en Rueda de la Fortuna en la Feria de Torreón

Momentos de tensión se vivieron la noche de este miércoles en la Feria de Torreón, luego de que un niño quedó suspendido en el juego mecánico conocido como la Rueda de la Fortuna, generando preocupación entre los asistentes.

De acuerdo con un video grabado por uno de los presentes, el niño quedó colgando a varios metros del suelo, mientras familiares y trabajadores del lugar intentaban auxiliarlo y realizar las maniobras necesarias para ponerlo a salvo.

Trascendió que el niño viajaba solo en una de las canastillas del juego, situación que ha generado cuestionamientos sobre las medidas de seguridad y la supervisión que se mantiene en los juegos mecánicos instalados en la Feria de Torreón.

Ante estos hechos, la Coordinación de Protección Civil del Estado ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar las condiciones en las que se presentó el incidente y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.