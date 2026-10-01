Seguridad

Niño Queda Suspendido en Rueda de la Fortuna en la Feria de Torreón

Según testigos se mencionó que el menor viajaba solo en una de las canastillas del juego mecánico

Según testigos se mencionó que el menor viajaba solo en una de las canastillas del juego mecánicoFamiliares y trabajadores auxiliaron al niño que se encontraba suspendido en la rueda de la fortuna. Foto: Rosa Ysela Silva Almeida

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Familiares y trabajadores auxiliaron al niño que se encontraba suspendido en la rueda de la fortuna

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