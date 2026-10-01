Calendario Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Octubre 2026: ¿Quiénes Cobran Primero?

Está muy cerca de anunciarse el calendario de la Beca Rita Cetina y de la Benito Juárez de octubre de 2026, sin embargo lo que ya se sabe es quiénes cobran primero su apoyo económico del Bienestar este mes.

Recientemente, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar realizó el registro para estudiantes de preparatorias, bachilleratos y universidades públicas de México, mientras que este mes se espera que haga el primer pago del ciclo escolar 2026-2027 para millones de alumnos de educación básica, media superior y superior.

¿Quiénes cobran primero las Becas Bienestar en octubre?

En el ciclo escolar pasado, las dispersiones de los apoyos económicos para estudiantes se dividieron en dos partes, ya que primero cobraron los beneficiarios de la Beca Rita Cetina y después lo hicieron la Beca Benito Juárez Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

En este contexto, se espera que se mantenga esta programación y que primero salga el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y a mitad de mes se den a conocer las fechas de depósitos de las becas para bachillerato, preparatorias y universidades.

Sin embargo, lo que sí es un hecho es que los calendarios se ordenan alfabéticamente, por lo que los primeros beneficiarios en cobrar su apoyo son aquellos cuyo apellido paterno inicia con las primeras letras del abecedario:

Día 1 de pago: Becarios con apellido paterno que inician con las letras "A" y "B". Día 2 de pago: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "C". Día 3 de pago: Estudiantes que su primer apellido empiece con las letras "D", "E", "F".

Calendario Beca Rita Cetina y Benito Juárez octubre 2026: fechas

Se espera que el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, anuncie las fechas de pago oficiales para estudiantes de secundaria los primeros días del mes, es decir este jueves 1 o viernes 2 de octubre de 2026. Este es el calendario probable de la Beca Rita Cetina de octubre:

Letras A, B: 1 de octubre de 2026.

Letra C: 2 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 5 de octubre de 2026.

Letra G: 6 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 7 de octubre de 2026.

Letra M: 8 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 9 de octubre de 2026.

Letra R: 12 de octubre de 2026.

Letra S: 13 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 14 de octubre de 2026.

Una vez que finalicen los pagos de la Rita Cetina, se anunciaría el calendario de la Beca Benito Juárez de preparatoria, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra de octubre 2026. Estas son las probables fechas de depósito:

Letras A, B: 15 de octubre de 2026.

Letra C: 16 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 19 de octubre de 2026.

Letra G: 20 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 21 de octubre de 2026.

Letra M: 22 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 23 de octubre de 2026.

Letra R: 26 de octubre de 2026.

Letra S: 27 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 28 de octubre de 2026.

Las Becas Bienestar realizarán depósitos con montos diferentes en el mes de octubre 2026 a los becarios de nivel básico, medio superior y superior. Esto paga cada apoyo educativo:

Beca Rita Cetina Nivel Básico: 1,900 pesos, más 700 pesos por estudiante extra en cada familia.

Beca Benito Juárez Media Superior: 1,900 pesos por estudiante.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos por estudiante.

PPP