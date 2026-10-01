Programas sociales

Calendario Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Octubre 2026: ¿Quiénes Cobran Primero?

Si estás a la espera de tu pago, consulta cómo se realizarán los depósitos de las Becas Bienestar en octubre 2026

Checa cómo serán los Calendario Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez de Octubre 2026Las Becas Bienestar realizarán el primer pago del ciclo escolar. Foto: Banco Bienestar

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