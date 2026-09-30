Darán Apoyos Bienestar a Hombres y Mujeres en Octubre 2026: Montos de Pago

Llega un nuevo mes en el que se darán apoyos del Bienestar a hombres y mujeres, los cuales pagarán diferentes montos a sus beneficiarios. Por ello, si estás a la espera de tu depósito, acá te decimos qué programas tendrán dispersión en octubre 2026.

En septiembre, la Secretaría de Bienestar realizó los pagos a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, sin embargo otros beneficiarios recibirán su ayuda este mes.

¿Qué apoyos del Bienestar pagan en octubre 2026?

Para este mes, se espera que se realice la dispersión de al menos siete programas sociales, los cuales tienen entre sus afiliados a jóvenes de 12 a 29 años y hombres y mujeres de 18 a 64 años. Esta es la lista de apoyos del Bienestar que se dispersarán:

Beca Rita Cetina.

Beca Benito Juárez.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Beca Gertrudis Bocanegra.

Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sembrando Vida.

Mujeres con Bienestar.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina?

El pago del primer apoyo del ciclo escolar se realizará a partir de los primeros días del mes de octubre de 2026, de acuerdo con lo que han manejado las autoridades educativas en años pasados.

De esta manera, se espera que el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, anuncie el calendario de pago los primeros días del mes, es decir el jueves 1 o viernes 2 de octubre de 2026.

Este apoyo se otorga a estudiantes de secundaria, los cuales entran a los 12 años aproximadamente, y a las familias se les da una ayuda de 1,900 pesos bimestrales más 700 más por cada alumno en dicho nivel.

Pago de Becas Bienestar en octubre 2026

Se espera que la Beca Benito Juárez Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra también realicen el primer depósito del ciclo a los beneficiarios, que van de los 15 a los 29 años, aproximadamente.

Sin embargo, debido a que recientemente se hizo el registro para estos apoyos, los depósitos podrían retrasarse para los nuevos beneficiarios. Por ello, se pide a los afiliados de estas becas tener paciencia y mantenerse informados. Estos montos pagan:

Beca Benito Juárez Media Superior: $1,900 pesos a cada alumno.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800 pesos a cada universitario.

Beca Gertrudis Bocanegra: $1,900 pesos a cada alumno.

¿Cuándo depositan Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa que ofrece capacitación en centros de trabajo a jóvenes de 18 a 29 años depositará el apoyo económico el próximo 28 de octubre de 2026, de acuerdo con lo que ha manejado el programa.

El pago de 9,582.47 pesos cae directamente a la tarjeta Bienestar que tiene cada aprendiz y para obtener el pago es necesario cumplir con los horarios establecidos por el centro de trabajo, además de realizar las evaluaciones de los tutores.

Pago de Sembrando Vida octubre 2026

Este programa ofrece un apoyo económico mensual de 6,450 pesos, los cuales se entregan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, además de que se otorgan ayudas adicionales y en especie, como semillas, plantas, herramientas u otros insumos.

Cabe señalar que hasta el momento la Secretaría de Bienestar no ha informado cuándo se paga, pero se espera que se realice en la primera quincena de octubre 2026.

¿Cuándo llega el apoyo de Mujeres con Bienestar?

Los pagos de 2,500 pesos del programa para mujeres de 18 a 59 años se harán en octubre de 2026, de acuerdo con los que ha manejado la Secretaría de Bienestar de Edomex.

De esta manera, se espera que este mes el titular de la dependencia estatal, Juan Carlos González Romero, anuncie el calendario de depósitos, el cual avanza en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las afiliadas.

PPP