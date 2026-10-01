Piden Tener Lista Mochila de Emergencia: Lista de Estados Afectados por Huracán Rachel

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a tener lista la mochila de emergencia ante riesgos asociados a lluvias y vientos fuertes por diferentes sistemas presentes en el territorio nacional, entre ellos el huracán Rachel.

También se pide extremar precauciones y aplicar medidas de autocuidado, ya que la disminución en la permeabilidad del terreno incrementa la probabilidad de deslizamientos de laderas, inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables.

Es importante señalar que la mochila de emergencia puede salvar vidas después de una catástrofe, debe contener documentos personales importantes, linterna, radio de pilas, botiquín de primeros auxilios y suministros básicos.

Es importante limpiar constantemente desagües, azoteas y coladeras para evitar la acumulación de agua y prevenir inundaciones en las viviendas; asegurar objetos exteriores que puedan ser desplazados por los vientos fuertes, tales como macetas, lonas o láminas; y extremar precauciones al transitar por carreteras, zonas urbanas propensas a encharcamientos, puentes y pasos a desnivel.

Las autoridades invitaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender los avisos emitidos por protección civil local, así como identificar las rutas de evacuación y la ubicación de los refugios temporales más cercanos al domicilio.

Estados afectados por Rachel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales intensas este jueves en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como vientos fuertes con posibles torbellinos en el norte de Coahuila.

A pesar de que el huracán Rachel continúa alejándose de Baja California Sur, su circulación, en combinación con otros sistemas presentes en el territorio nacional, generará lluvias muy fuertes e intensas de 75 a 150 milímetros en: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Asimismo, se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes de 50 a 75 milímetros en: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Además, se prevén chubascos y lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Yucatán, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sonora y Chihuahua.

Con información de N+