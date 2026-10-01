Pronóstico del tiempo

Piden Tener Lista Mochila de Emergencia: Lista de Estados Afectados por Huracán Rachel

Se recomienda a la población identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos al domicilio

Afectaciones por huracán PoloAfectaciones por huracán Polo en costas de Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La CNPC alerta sobre el huracán Rachel: identifica refugios cercanos y mantente informado. Lluvias y deslizamientos amenazan Coahuila, Nuevo León y más. Tu seguridad es lo primero.

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