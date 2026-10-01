Pronóstico del tiempo

¿Cuántos Días de Lluvias Fuertes, Tormentas Eléctricas y Granizo Habrá en CDMX?

Protección Civil emitió un aviso por rachas de viento de hasta 50 km/h y un descenso gradual de las temperaturas

Fuertes lluvias en CDMXEl pasado 30 de septiembre de 2026, se registraron fuertes lluvias en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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