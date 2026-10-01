¿Cuántos Días de Lluvias Fuertes, Tormentas Eléctricas y Granizo Habrá en CDMX?

La Ciudad de México (CDMX) tendrá varios días con condiciones de lluvia intensa, actividad eléctrica, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, de acuerdo con un aviso especial emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El periodo comprendió desde el pasado miércoles 30 de septiembre y se mantendrán condiciones favorables para precipitaciones de fuertes a muy fuertes en la capital.

¿Cuántos días lloverá fuerte en CDMX?

El aviso de la SGIRPC establece un periodo de seis días, del 30 de septiembre al 5 de octubre, con pronóstico de precipitaciones fuertes a muy fuertes.

Durante este lapso también existe la posibilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

La SGIRPC recomienda mantenerse atentos al Sistema de Alerta Temprana.

El pronóstico también contempla un descenso gradual de las temperaturas, por lo que el ambiente será cada vez más fresco conforme avance este periodo.

El pasado 30 de septiembre, en la alcaldía Xochimilco se registraron inundaciones en calles y casas de San Gregorio Atlapulco, donde un coche fue arrastrado hacia un canal.

FBPT