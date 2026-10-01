Accidentes

Un Muerto y Un Herido de Gravedad Dejó el Choque de Dos Tráileres en San Felipe

Los hechos se registraron por la madrugada a la altura de la comunidad de la Granja

Un Muerto y Un Herido de Gravedad Dejó el Choque de Dos Tráileres en San Felipe.Un Muerto y Un Herido de Gravedad Dejó el Choque de Dos Tráileres en San Felipe. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Aparentemente uno de los conductores tuvo un descuido que provocó el accidente, al invadir el carril contrario.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+