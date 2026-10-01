Un Muerto y Un Herido de Gravedad Dejó el Choque de Dos Tráileres en San Felipe

Alrededor de las 5:00 de la mañana se registró un accidente en donde dos tráileres se vieron involucrados en la carretera San Felipe - Villa de Reyes en Guanajuato.

Fue a la altura de la comunidad de La Granja, donde conductores presenciaron los hechos, trataron de ayudar a las víctimas y alertaron a las autoridades llamando al 911.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones, cerrando la vialidad en ambas direcciones, para trabajar en las labores de rescate, causando una fila de vehículos.

El informe señala que un descuido de uno de los conductores del transporte de carga le llevó a invadir el carril contrario y con ello a ocasionar el choque.

Uno de los involucrados quedó prensado dentro de la cabina; fue ahí donde las autoridades determinaron que ya no contaba con signos vitales.

El otro conductor fue atendido por paramédicos a mitad de la carretera donde se le logró estabilizar para después ser trasladado a un hospital de San Felipe.

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Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del levantamiento del cuerpo del conductor fallecido para llevarlo a practicarle la necropsia de ley.

Mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizan las indagatorias para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.