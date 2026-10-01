Accidentes

Así Está la Autopista México-Querétaro: Reporte de Tránsito y Problemas Viales

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron sobre los distintos incidentes ocurrido a lo largo de esta vía que conecta con la CDMX

Cierre parcial de circulación de la autopista México-QuerétaroAfectaciones a la circulación en la autopista México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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