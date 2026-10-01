Así Está la Autopista México-Querétaro: Reporte de Tránsito y Problemas Viales

En N+, te contamos cómo está la circulación en la autopista México-Querétaro, una de las vías más importantes que conectan con la capital del país, y así puedas tomar decisiones y previsiones sobre tus traslados.

Al ser una de las carreteras con mayor tránsito, con casi 84 mil autos al día en promedio, la México-Querétaro también es una carretera donde más accidentes e incidentes viales ocurren.

En las primeras horas de este jueves 1 de octubre, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre afectaciones en la vía.

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Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con afectaciones viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las afectaciones se registraron desde la mañana de este jueves. A las 7:19 horas, se registró carga vehicular sobre a la altura del kilómetro 33, en dirección a la Ciudad de México.

A las 7:20 horas, Capufe reportó carga vehicular en el kilómetro 56, en dirección a Querétaro, a la altura de la salida hacia el poblado de Jorobas.

Con información de N+