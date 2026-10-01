Internacional

Gobernador de Tennessee Suspende Ejecuciones; Ordena Investigación de Caso Pike

Christa Pike sobrevivió a dos dosis letales de pentobarbital durante su ejecución y se encuentra recibiendo tratamiento médico

TennesseeLa mujer, condenada a muerte por un homicidio cometido hace 30 años, fue hospitalizada. Foto: Reuters.

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