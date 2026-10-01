Accidentes

Evacuan Empresa por Cortocircuito en Zona Industrial de Torreón, Coahuila

Hasta el momento, no se han registrado personas lesionadas durante el incidente

Evacuan Empresa por Cortocircuito en Zona Industrial de Torreón, CoahuilaElementos de Protección Civil y Bomberos se trasladaron a la Zona Industrial de Torreón para controlar el incidente. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+