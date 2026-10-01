Evacuan Empresa por Cortocircuito en Zona Industrial de Torreón, Coahuila

Un cortocircuito registrado en una empresa lechera de la región generó una movilización de los cuerpos de emergencia en la zona industrial de Torreón.

La noche de este miércoles se reportó el incidente, el cual se habría originado en una maquinaria al interior de las instalaciones. La situación generó alarma entre los trabajadores, quienes fueron evacuados como medida preventiva.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender el reporte y verificar las condiciones de seguridad dentro de la empresa, además de controlar la situación y evitar que el incidente pasara a mayores.

Después de realizar una inspección en el área donde se registró el cortocircuito, los cuerpos de emergencia determinaron las acciones correspondientes. Hasta el momento, no se informó sobre personas lesionadas a causa del incidente.