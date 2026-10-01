Una camioneta terminó volcada a un costado de la obra del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, en Torreón, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.

La noche de este miércoles se recibió el reporte sobre el accidente, por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos se trasladaron hasta el sitio para atender la emergencia y verificar las condiciones de la camioneta.

Al llegar, los cuerpos de auxilio se percataron de que el conductor ya no se encontraba en el lugar, por lo que realizaron una inspección al interior de la unidad para confirmar que no hubiera ninguna persona atrapada o que requiriera atención.

Después de revisar la camioneta y descartar que hubiera personas lesionadas en el interior, los elementos realizaron las acciones correspondientes en la zona.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y se inició el procedimiento para determinar las circunstancias en las que ocurrió la volcadura.