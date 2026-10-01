Accidentes

Camioneta Vuelca en Torreón, Coahuila; Conductor Huye del Lugar

El percance ocurrió a costado de la obra del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos

Camioneta Vuelca en Torreón, Coahuila; Conductor Huye del LugarElementos de Protección Civil y Bomberos inspeccionaron la unidad para corrobar que no había personas atrapadas. Foto: N+

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