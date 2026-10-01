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¿Qué Pasó con Christa Pike tras Pena de Muerte? Así Fue la Aplicación de Inyección Letal

Tras el procedimiento, el gobernador de Tennessee suspendió las ejecuciones programadas para el resto de 2026

Así Fue la Aplicación de la Inyección Letal a Christa Pike, quien Sobrevivió a Pena de MuerteAsí Fue la Aplicación de la Inyección Letal a Christa Pike. Foto: Reuters

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Christa Pike sobrevive a la inyección letal en Tennessee. El gobernador suspende ejecuciones hasta 2026 tras el fallido procedimiento.

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