Salud

‘Es Algo Grave’, Dice Sheinbaum por Muertes de Bebés en Hospitales

La mandataria aseguró que hoy el director general del IMSS entregará un informe para saber qué pasó en Durango y Jalisco

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'Es Algo Grave': Sheinbaum Reacciona a Muerte de Bebés por Bacteria en Durango y Jalisco

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Muertes de bebés en hospitales de México preocupan a Sheinbaum. IMSS investiga causas en Durango y Jalisco. Infórmate sobre estos casos.

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