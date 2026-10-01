‘Es Algo Grave’, Dice Sheinbaum por Muertes de Bebés en Hospitales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por la muerte de bebés en hospitales de Durango y Jalisco. Afirmó que “es algo grave evidentemente”.

La mandataria dijo en la conferencia mañanera de este jueves que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), le dará hoy un informe sobre la muerte de bebés en hospitales de Durango y Jalisco, “para ver exactamente qué está pasando en estos sitios”.

“Se está apoyando a las familias y tiene que llegar la investigación a las últimas consecuencias”, afirmó Sheinbaum Pardo.

¿Qué pasó en Durango?

Cinco bebés murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de Durango, caso que el IMSS confirmó el 21 de septiembre y atribuyó a una bacteria.

En un inicio, el IMSS detectó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital. Posteriormente, confirmó que se trataba de Klebsiella pneumoniae.

El martes, el director del IMSS mencionó que la investigación en las áreas médica, laboral y legal sigue en marcha y apuntó que “no se pueden adelantar conclusiones”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muertes de Bebés en el IMSS ¿Qué es la Bacteria Klebsiella Pneumoniae?

¿Qué pasó en Jalisco?

En Jalisco, tres bebés murieron en el área de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, presuntamente por una bacteria.

Uno de los casos se registró el 7 de julio, confirmó Marcela, la madre de Anthony Jassiel, uno de los tres recién nacidos fallecidos.

Los padres de Anthony Jassiel refirieron que su hijo se encontraba en Cuidados Intensivos Neonatales por un problema intestinal que le fue detectado desde su nacimiento, el 16 de junio. El acta de defunción del recién nacido señala como causa de muerte una falla multiorgánica por presencia de Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

Augusto Acosta Aguilar, representante legal de los afectados, dio a conocer que se presentó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el fallecimiento de los tres bebés.