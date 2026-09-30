Salud

Por Qué Es Peligrosa la Bacteria Klebsiella, Vinculada a Muerte de Bebés en el IMSS

La bacteria ‘Klebsiella pneumoniae’ se halla en heces fecales; no es infrecuente que se propague en entornos hospitalarios

Bacteria Klebsiella, vinculada a la muerte de bebés en el IMSS¿Por qué es peligrosa la bacteria Klebsiella, vinculada a la muerte de bebés en el IMSS? Foto: NIAID

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+