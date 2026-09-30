Por Qué Es Peligrosa la Bacteria Klebsiella, Vinculada a Muerte de Bebés en el IMSS

Cinco bebés fallecieron en el Hospital General de Zona del IMSS en Durango. Las investigaciones apuntan a la bacteria Klebsiella pneumoniae. Te explicamos por qué es tan peligroso este patógeno.

El pasado 26 de septiembre, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reunió con los padres de los menores muertos y les ofreció disculpas. Además de admitir la responsabilidad de la institución, prometió medidas de reparación y cambios en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. El funcionario también habría ofrecido una reparación que fue rechazada por los padres de los bebés fallecidos.

Los padres han presentado ya cinco denuncias por homicidio culposo por responsabilidad médica, según informó el abogado Fermín Flores. El delito conlleva penas de entre 12 y 24 años de prisión, aunque el Código Penal Federal contempla que la pena puede reducirse hasta 3 años.

Detrás de estos fallecimientos estaría la bacteria Klebsiella pneumoniae. Según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), este microorganismo se encuentra normalmente en las heces humanas y puede causar infecciones asociadas a la atención hospitalaria.

La bacteria también ha sido señalada como posible causa detrás de la muerte de tres bebés en el Centro Médico de Occidente del IMSS en Guadalajara, Jalisco. En este caso, los padres también denunciaron que las muertes ocurrieron en el Área de Cuidados Intensivos Neonatales.

Un severo problema con esta bacteria oportunista es que cada vez es más frecuente alrededor del mundo que produzca una infección resistente a los antibióticos, incluidos los carbapenémicos. Esta clase de fármacos suele ser la última defensa disponible en los hospitales contra estos patógenos.

Según los CDC, las infecciones por Klebsiella en hospitales suelen producirse en pacientes enfermos que reciben tratamiento por otras afecciones. Estos casos suelen presentarse, por ejemplo, en pacientes que utilizan dispositivos como ventiladores o catéteres intravenosos. La bacteria no suele infectar a personas sanas.

La bacteria Klebsiella no se propaga a través del aire, pero sí a través de agua y superficies contaminadas, así como por el contacto con equipos contaminados. Ante la creciente resistencia que presenta este microorganismo ante los antibióticos, los especialistas advierten que es imprescindible la prevención en su propagación.

El problema ha sido reconocido por las propias autoridades en la Secretaría de Salud. En 2024, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica emitió una alerta por la presencia de una bacteria de la misma familia, Klebsiella oxytoca, en 19 casos de contagios en instalaciones hospitalarias. Al respecto, el comunicado advertía:

“Las infecciones por Klebsiella son un problema de salud pública importante, principalmente en el ámbito hospitalario, debido a su frecuencia, gravedad y resistencia a los antibióticos, lo que hace que el tratamiento sea más difícil. Por ello, es fundamental implementar medidas eficaces de prevención y control para reducir el riesgo de infección y garantizar que los tratamientos sean efectivos”.