Mujer Da a Luz en el Baño de una Unidad del IMSS en San Luis Potosí

Una mujer dio a luz en el sanitario de una unidad médica del IMSS en San Luis Potosí, mientras se preparaba su ingreso al área de labor. La institución informó que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud.

De acuerdo con el IMSS, la paciente ingresó el pasado 28 de septiembre a las 21:10 horas. Tras su llegada, fue valorada mediante el triage obstétrico, procedimiento utilizado para determinar la atención que requiere una paciente embarazada, y se indicó su pase al área de labor.

Mientras se realizaban los preparativos para su ingreso, la mujer acudió al sanitario, donde se presentó el nacimiento. Posteriormente, personal médico brindó atención a la madre y al recién nacido.

Ambos permanecen bajo seguimiento médico y fueron reportados en buen estado de salud. El IMSS señaló que mantiene comunicación con la familia para dar seguimiento a la situación.

La institución también informó que realizará una revisión de sus procedimientos de atención, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento y la atención de las pacientes durante el trabajo de parto.