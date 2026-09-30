Salud

Mujer Da a Luz en el Baño de una Unidad del IMSS en San Luis Potosí

El nacimiento ocurrió mientras la paciente se preparaba para ingresar al área de labor, luego de haber sido valorada por personal médico

Mujer da a Luz en Sanitario Mientras Ingresaba a Labor en SLPMujer da a Luz en Sanitario Mientras Ingresaba a Labor en SLP. Foto: N+

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La madre y el recién nacido permanecen bajo seguimiento médico y fueron reportados en buen estado de salud, mientras el IMSS revisa sus procedimientos de atención

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