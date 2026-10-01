Salud

Casos Recientes en México Reflejan Aumento de Consumo de Cristal entre Adolescentes

Advierten autoridades que el número de urgencias por adicción al cristal en la Ciudad de México se ha elevado. Llaman a priorizar la prevención

Persona adicta a drogas.Foto: N+

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