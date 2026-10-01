Casos Recientes en México Reflejan Aumento de Consumo de Cristal entre Adolescentes

En Monterrey, Nuevo León, fueron dadas de alta dos alumnas de secundaria que fueron hospitalizadas tras resultar intoxicadas por consumir presuntamente cristal dentro de las instalaciones del plantel.

En San Luis Potosí, la fiscalía estatal reveló que la causa de muerte de un alumno de preparatoria fue una mezcla de cristal y un medicamento antidepresivo.

Los dos casos ocurrieron esta semana, y reflejan el aumento del consumo de esta metanfetamina entre adolescentes.

A los 16 años, Jorge conoce las consecuencias del consumo de cristal, cuenta que probó esta droga por primera vez hace dos años, mientras estudiaba la secundaria, después de que otros estudiantes se la ofrecieran.

“Me dijeron que se sentía bien, que era una sensación como que de placer, y me ganó. Al principio al consumir el cristal uno se siente bien, se siente con energía, positivo de querer hacer muchas cosas, echarle ganas a la vida eso solo es el comienzo ya después de tiempo las cosas cambian”

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Advierte de la facilidad para obtener la sustancia, y que los efectos en su salud han sido a largo plazo.

“Me afectó mucho mentalmente, físicamente, psicológicamente, tengo problemas para la memoria, me trabo mucho al hablar”, aseguró.

El informe más reciente sobre el consumo de sustancias en México publicado en 2024 por el gobierno federal señala que en 2013, la demanda de tratamiento por estimulantes anfetamínicos a nivel nacional era apenas de 9.5%. Para 2023 subió a 49.1%, impulsada por el consumo de metanfetaminas.

Al respecto, Pedro Lozano Rodríguez, director de Centro de Terapia Intensiva Primer Paso de Alcoholismo y Drogadicción A.C. indicó:

“Hemos detectado desde hace unos diez años que el problema de los menores ya oscila de los 10 hasta los 17 años, tristemente pues nos vemos un poquito como limitados por parte de las autoridades, porque efectivamente no podemos atenderlos a ellos”.

Autoridades advierten que el número de urgencias por adicción al cristal en la CDMX ha aumentado y llaman a privilegiar la prevención y la atención oportuna.

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, señaló:

“Durante 2026 en los centros Colibrí que son estos centros de atención a las personas con adicciones, sus familias que están en las Utopías, hemos dado 108 atenciones psicológicas a personas usuarias de cristal y hemos tenido el 40% son jóvenes entre 12 y 17 años” .

Los riesgos de adicción y daño a la salud mental se agravan pues el paciente está en una etapa plenamente productiva.

“Pueden tener efectos cardiovasculares, renales, también de salud mental y es muy importante trabajar con las juventudes para prevenir”, precisó Gasman.

Especialistas piden dar a este sector de la población información clara y completa para reducir posibles daños.

Carlos Ahedo, titular de la Unidad de Salud y Bienestar en Yaaj México, señaló:

“Podamos brindar a las personas los insumos necesarios para que hagan un consumo seguro y que puedan tener información suficiente sobre cuáles son los factores de riesgo para que se puedan reducir”.

Con información de Dafne Mora, Víctor Olvera y Fernando Guillén.

LECQ